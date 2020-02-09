Пятый муж Памелы Андерсон бросил ее при помощи SMS

Пятый супруг Памелы Андерсон рассказал ей о расставании при помощи SMS. Сам брак актрисы и с Джоном Питерсом длился меньше 2-х недель.

Решение вступить в брак Памела Андерсон и продюсер возрастом 74 года приняли в январе этого года. Они знакомы достаточно давно, но длительное время не встречались. Вступить в брак пара решила после 4-х часов свидания. При этом спустя всего 12 дней после изменения статуса в отношениях на официальные было принято решение о расставании.

В соответствии со сведениями Radar Online, сам продюсер отправил актрисе короткое SMS, в котором назвал их крайне скоротечные отношения прекрасным приключением. При этом в собственные годы он ощущает потребность не в страсти на большом расстоянии, а в спокойном времени вместе с партнёром. По сообщениям иностранных изданий со ссылкой на неуказанный источник, Памела Андерсон достаточно быстро дала согласие на развод, поскольку сама не против такого шага. Для актрисы брак оказался пятым, а для Питерса – четвертым.

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