Пятый муж Памелы Андерсон бросил ее при помощи SMS

Пятый супруг Памелы Андерсон рассказал ей о расставании при помощи SMS. Сам брак актрисы и с Джоном Питерсом длился меньше 2-х недель.
Решение вступить в брак Памела Андерсон и продюсер возрастом 74 года приняли в январе этого года. Они знакомы достаточно давно, но длительное время не встречались. Вступить в брак пара решила после 4-х часов свидания. При этом спустя всего 12 дней после изменения статуса в отношениях на официальные было принято решение о расставании.
В соответствии со сведениями Radar Online, сам продюсер отправил актрисе короткое SMS, в котором назвал их крайне скоротечные отношения прекрасным приключением. При этом в собственные годы он ощущает потребность не в страсти на большом расстоянии, а в спокойном времени вместе с партнёром. По сообщениям иностранных изданий со ссылкой на неуказанный источник, Памела Андерсон достаточно быстро дала согласие на развод, поскольку сама не против такого шага. Для актрисы брак оказался пятым, а для Питерса – четвертым.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Успеть за 24 часа: Кейт Миддлтон посетила школу в Бирмингеме / 22 января
- Ханна мечтает о большом количестве детей / 23 января
- Трамп рассказывал Болтону о намерениях блокировать военную помощь Украине / 27 января
- Актрису Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств / 31 декабря
- Умер командовавший десантом в Афганской войне генерал-майор / 24 января
- Житель Иваново застрелил соседа из-за сложенного возле ворот снега / 9 января
- Теперь возьмутся за колбасу: появились фотожабы на «ручное» снижение цен Зеленским / 25 декабря
- Велосипедная прогулка и плавание наперегонки: каникулы Шакиры и Жерара Пике с детьми в Майами / 30 декабря