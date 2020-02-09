Пятый муж Памелы Андерсон бросил ее при помощи SMS

Пятый муж Памелы Андерсон бросил ее при помощи SMS

09.02.2020, 14:04, Разное

Пятый супруг Памелы Андерсон рассказал ей о расставании при помощи SMS. Сам брак актрисы и с Джоном Питерсом длился меньше 2-х недель.
Решение вступить в брак Памела Андерсон и продюсер возрастом 74 года приняли в январе этого года. Они знакомы достаточно давно, но длительное время не встречались. Вступить в брак пара решила после 4-х часов свидания. При этом спустя всего 12 дней после изменения статуса в отношениях на официальные было принято решение о расставании.

В соответствии со сведениями Radar Online, сам продюсер отправил актрисе короткое SMS, в котором назвал их крайне скоротечные отношения прекрасным приключением. При этом в собственные годы он ощущает потребность не в страсти на большом расстоянии, а в спокойном времени вместе с партнёром. По сообщениям иностранных изданий со ссылкой на неуказанный источник, Памела Андерсон достаточно быстро дала согласие на развод, поскольку сама не против такого шага. Для актрисы брак оказался пятым, а для Питерса – четвертым.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика