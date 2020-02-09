В Украине не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом – Минздрав

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания новым коронавирусом. Об этом 9 января проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 9 февраля 2020 года в мире лабораторно подтверждены 37575 (+2666 случаев за сутки) случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, из них 813 (+89 случаев за сутки) закончились смертью», – рассказали в пресс-службе.

72% всех случаев заболевания зафиксированы в одной провинции Китая – Хубэй.

За пределами Китая зафиксированы 310 случаев в 24 странах мира, из них один с летальным исходом (житель Китая, который посещал Филиппины).

В странах Европы зарегистрированы 37 случаев (Германия — 14; Франция – 11; Великобритания – 3; Италия – 3; Россия – 2; Финляндия, Швеция, Испания и Бельгия по одному случаю).

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем. Сокращение наблюдалось и 6 февраля, но в организации отметили, что цифры вновь могут увеличиться.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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