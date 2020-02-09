«Джокер» снялся в короткометражке об охране окружающей среды

Известный американский актёр Хоакин Феникс принял участие в съёмках картины об лесных пожарах.

Организациями Extinction Rebellion и Amazon Watch организовали масштабный проект для привлечения внимания людей к проблемам экологии.

По сценарию Хоакин Феникс играет доктора, который всеми силами пытается спасти жизнь пациента. Но к сожалению это не удаётся. У пациента попросту отказывается работать весь организм.

Для помощи больному привлекают дополнительно врачей, однако сделать ничего не удаётся.

Оказывается, что пациент это наша планета Земля,а его сердце буквально горит от огромного количества лесных пожаров.

Для популяризации этой проблемы к съёмкам ролика было привлечено множество звёзд помимо Феникса. В проекте также примут участие Розарио Доусон, Мэттью Модайн, Уна Чаплин и другие.

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