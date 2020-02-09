У совершившего жесткую посадку в Коми самолета оказались проблемы с шасси

У совершившего жесткую посадку в Коми самолета оказались проблемы с шасси

09.02.2020, 13:44, Новости дня

Жесткая посадка самолета Boeing 737-500 авиакомпании «Ютэйр» в аэропорту Усинска (республика Коми) произошла из-за проблем с шасси, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно. Степень повреждения воздушного судна уточняются», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По факту жесткой посадки начата доследственная проверка, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

«Проводится доследственная проверка. Следователь выехал [на место ЧП]», – сказали в пресс-службе.

Пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми, лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке, сообщили в экстренных службах. На борту было 88 пассажиров и шесть человек.



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