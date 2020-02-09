Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Усинске

Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Усинске

09.02.2020, 13:42, Разное

Пассажирский самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По предварительной информации, лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

На борту самолета находились 94 человека, включая шесть членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники МЧС, сообщает РИА Новости.



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