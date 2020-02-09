Павла Мамаева преследует некая гражданка

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев пожаловался на преследование некоей Ники Гусейновой. Эта женщина упорно ищет встречи с 31-летним футболистом.
Павел Мамаев рассказал о домогательствах Ники Гусейновой на странице в социальной сети, принадлежащей жене футболиста Алане. "Эта женщина просто живет не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый", — сообщил Павел Мамаев.
Павел Мамаев с другим футболистом Александром Кокориным были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы. После отбытия наказания Павел подписал контракт с "Ростовом".
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