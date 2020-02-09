Павла Мамаева преследует некая гражданка

Павла Мамаева преследует некая гражданка

09.02.2020, 13:30, Новости дня

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев пожаловался на преследование некоей Ники Гусейновой. Эта женщина упорно ищет встречи с 31-летним футболистом.

Павел Мамаев рассказал о домогательствах Ники Гусейновой на странице в социальной сети, принадлежащей жене футболиста Алане. "Эта женщина просто живет не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый", — сообщил Павел Мамаев.

Павел Мамаев с другим футболистом Александром Кокориным были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы. После отбытия наказания Павел подписал контракт с "Ростовом".

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика