Джеки Чан пообещал миллион за вакцину

Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан предложил награду в 1 миллион юаней (197 тысяч долларов) создателю вакцины от коронавируса 2019-nCoV, который погубил уже более 800 человек по всему миру.
Он надеется, что вакцину удастся разработать в максимально короткие сроки. "Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью", — приводит слова актера издание Strait Times.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 37,5 тысячи человек, 813 умерли, 2152 выздоровели. Вспышка пневмонии неизвестного происхождения произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань в провинция Хубэй. Из КНР вирус распространился по другим странам. В РФ на сегодняшний день заболели два человека, оба — китайские граждане. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Правительство Китая поблагодарило Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса, которому власти КНР присвоили временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сильное землетрясение произошло на Чукотке / 9 января
- Математики предложили способ борьбы с пробками / 4 января
- Новый кроссовер Kia Seltos может стать электрокаром / 22 декабря
- На Донбассе есть проблема отсутствия украинского языка в публичных сферах – языковой омбудсмен / 10 декабря
- Загороднюк об украинской армии: Каждый офицер должен знать английский язык / 9 февраля
- Рада приняла в первом чтении законопроект об отсрочке штрафов для владельцев авто на еврономерах / 5 декабря
- Мишустин раскритиковал подачу информации о связи МРОТ с прожиточным минимумом / 30 января
- Нарколог назвал правила употребления спиртного в Новый год / 31 декабря