Джеки Чан пообещал миллион за вакцину

Джеки Чан пообещал миллион за вакцину

09.02.2020, 13:30, Новости дня

Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан предложил награду в 1 миллион юаней (197 тысяч долларов) создателю вакцины от коронавируса 2019-nCoV, который погубил уже более 800 человек по всему миру.

Он надеется, что вакцину удастся разработать в максимально короткие сроки. "Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью", — приводит слова актера издание Strait Times.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 37,5 тысячи человек, 813 умерли, 2152 выздоровели. Вспышка пневмонии неизвестного происхождения произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань в провинция Хубэй. Из КНР вирус распространился по другим странам. В РФ на сегодняшний день заболели два человека, оба — китайские граждане. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Правительство Китая поблагодарило Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса, которому власти КНР присвоили временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

Источник: Вести



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