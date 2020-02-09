Очевидцы сняли на видео эвакуацию людей после жесткой посадки авиалайнера в Коми

Очевидцы сняли на видео эвакуацию людей после жесткой посадки авиалайнера в Коми

09.02.2020, 13:30, Новости дня

Очевидцы запечатлели момент эвакуации пассажиров, вынужденных экстренно покинуть борта авиалайнера компании ЮТэйр, совершившего жесткую посадку в Усинске.

 

Напомним, что ЧП произошло в воскресенье, 9 февраля. Самолет, совершавший рейс из Москвы, после посадки в пункте назначения оказался за пределами полосы.

Судя по кадрам, воздушное судно находится "на брюхе " с подломленными основными стойками шасси.

На борту самолета находились 94 человека. ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Вести



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