Психологи объяснили, почему поздние браки более счастливые

Психологи объяснили, почему поздние браки более счастливые

09.02.2020, 13:30, Разное

Поздние браки, считающиеся в современном обществе нормой, оказываются намного счастливее ранних союзов. Психологи объяснили, почему так происходит.
Поздний брак заключается, когда у человека за плечами имеется определенный опыт отношений. Он не влюбляется, как в 20 лет, в «первого встречного», а присматривается к потенциальному избраннику, анализирует его привычки, поведение, характер. В молодости люди уходят в чувства «с головой», а в зрелом возрасте накопленные знания позволяют построить союз на взаимоуважении.

Психологи предупреждают, что брак, как думают многие молодые люди, не всегда помогает добиваться поставленных целей, а большинство, женившись или выйдя замуж, не занимаются саморазвитием. Эксперты рекомендуют парням и девушкам перед тем, как создать семью, требующую дополнительной ответственности, получить образование, найти хорошую работу.

Взрослые люди, в отличие от молодых, любят не за материальные ценности, а «просто так». В зрелом возрасте человек понимает, что это совершенно другое, ведь блага можно потерять, а нежные чувства никуда не денутся, если они искренние. Поздние браки лишены разочарования или злости. Партнеры прекрасно осознают, с кем строят отношения, и что можно ожидать спустя несколько лет.



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