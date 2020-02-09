Учёные сообщили о пользе эфирного масла лимона в лечении расстройства психики

Учёные сообщили о пользе эфирного масла лимона в лечении расстройства психики

09.02.2020, 13:30, Разное

Учёные рассказали о пользе эфирного масла лимона при лечении разнообразных расстройств психики. По своему терапевтическому эффекту вещество сопоставимо с продукцией из грейпфрута и лаванды.
Лимон содержит большое количество витаминов. Он имеет сильное антисептическое воздействие, помогает в вопросах дезинфекции и борьбы с воспалениями. Активные соединения в составе масла лимона помогают усилить иммунитет, понижают содержание холестерина, а также сбивают температуру, как и в целом придают сил.

Добавляя данный ингредиент в состав кремов и косметических масок, имеется возможность легко в домашних условиях провести очистку и отбеливание кожи. Эфирное масло лимона приводит к увеличению психологической и физической энергии, помогает в профилактике психосоматических источников недуга. Аромат лимона нормализует кровяное давление при его повышении, укрепляет сосуды, стимулирует кровяные тельца и усиливает иммунитет, оказывает помощь в случае появление кровоточивости десен, облегчает состояние организма после употребления алкоголя.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика