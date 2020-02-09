Учёные сообщили о пользе эфирного масла лимона в лечении расстройства психики

Учёные рассказали о пользе эфирного масла лимона при лечении разнообразных расстройств психики. По своему терапевтическому эффекту вещество сопоставимо с продукцией из грейпфрута и лаванды.
Лимон содержит большое количество витаминов. Он имеет сильное антисептическое воздействие, помогает в вопросах дезинфекции и борьбы с воспалениями. Активные соединения в составе масла лимона помогают усилить иммунитет, понижают содержание холестерина, а также сбивают температуру, как и в целом придают сил.
Добавляя данный ингредиент в состав кремов и косметических масок, имеется возможность легко в домашних условиях провести очистку и отбеливание кожи. Эфирное масло лимона приводит к увеличению психологической и физической энергии, помогает в профилактике психосоматических источников недуга. Аромат лимона нормализует кровяное давление при его повышении, укрепляет сосуды, стимулирует кровяные тельца и усиливает иммунитет, оказывает помощь в случае появление кровоточивости десен, облегчает состояние организма после употребления алкоголя.
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