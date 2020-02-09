«Forbes» назвал самую богатую актрису в номинацию на «Оскар»

В этом году на известнейшую по всему миру кинопремию номинирована одна из самых оплачиваемых актрис.
Лидером списка богатейших номинантов назвали Скарлет Йоханссон. Доход актрисы в предыдущем году оценили в 56 миллионов $. В этот раз её номинировали на премию лучшая актриса и лучшая актриса второго плана.
Свой основной доход Скарлет получила за съемки в супергеройском фильме «Черная вдова» из вселенной Marvel. Известно, что за роль Йоханссон получила восьмизначную сумму.
Кроме того одним из главных доходов актрисы стал процент от общей прибыли фильма «Мстители: Финал».
Напомним, что мировые кассовые сборы фильма составили $2,7 млрд.
Заключительная кинолента о «Мстителях» принесла Скарлет $35 млн.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Проект»: Председатель Верховного суда владеет домом на Рублевке и квартирой за 220 млн руб / 18 декабря
- Арахамия рассказал, кто заменит Яременко во главе комитета Рады / 14 января
- «Без политических амбиций, без яркого бэкграунда» — эксперты предсказали состав нового правительства / 16 января
- В Кремле прокомментировали «сделку века» Трампа / 29 января
- Танкер под российским флагом столкнулся с лодкой в Черном море / 10 января
- В Петербурге участковый спас двухлетнего ребенка, которого мать угрожала выбросить из окна / 14 декабря
- При взрыве в жилом доме в Германии погиб человек / 13 декабря
- Экономика: Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2» / 25 декабря