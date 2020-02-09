«Forbes» назвал самую богатую актрису в номинацию на «Оскар»

«Forbes» назвал самую богатую актрису в номинацию на «Оскар»

09.02.2020, 13:30, Новости дня

В этом году на известнейшую по всему миру кинопремию номинирована одна из самых оплачиваемых актрис.

Лидером списка богатейших номинантов назвали Скарлет Йоханссон. Доход актрисы в предыдущем году оценили в 56 миллионов $. В этот раз её номинировали на премию лучшая актриса и лучшая актриса второго плана.

Свой основной доход Скарлет получила за съемки в супергеройском фильме «Черная вдова» из вселенной Marvel. Известно, что за роль Йоханссон получила восьмизначную сумму.

Кроме того одним из главных доходов актрисы стал процент от общей прибыли фильма «Мстители: Финал».

Напомним, что мировые кассовые сборы фильма составили $2,7 млрд.

Заключительная кинолента о «Мстителях» принесла Скарлет $35 млн.



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