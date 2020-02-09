Тайвань попытался перехватить истребители и бомбардировщики материкового Китая

Тайвань попытался перехватить истребители и бомбардировщики материкового Китая

09.02.2020, 13:30, Новости дня

В воскресенье истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня. Тайваньские ВВС для перехвата задействовали самолеты воздушной разведки и ПВО, как предписывают правила боевой готовности.

В Пекине попытку перехвата своих самолетов расценили как подрыв региональных безопасности и стабильности, пишет "Интерфакс". КНР уверена, что Тайвань поставил под угрозу мир в Юго-Восточной Азии.

Источник: Вести



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