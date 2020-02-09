Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

09.02.2020, 13:26, Новости дня

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.

Таиландское информационное агентство со ссылкой на данные больницы имени Махарата в городе Накхонратчасима сообщает, что количество погибших увеличилось до 30 человек, передает ТАСС.

Напомним, в субботу старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма устроил стрельбу на улице и в ТЦ города Накхонратчасима. Сообщалось, что он сделать это из-за бытового конфликта, связанного с обманом при продаже дома.



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