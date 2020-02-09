В Шанхае запретили находиться в общественных местах без маски

Власти Шанхая обязали жителей города носить маски во всех общественных местах, сообщает «Синьхуа».
Согласно новому указу, маски необходимо носить в аэропортах, в метро, на станциях общественного транспорта, в школах, больницах, торговых центрах и супермаркетах.
Также у жителей города в ряде общественных мест будут в обязательном порядке измерять температуру.
Это постановление будет действовать до отмены чрезвычайного положения, вызванного эпидемией.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 37 198 человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.
Случаи завоза коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.
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