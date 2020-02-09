Николь Кузнецова заявила, что воспитывает сыновей в строгости и иногда с ремнем

По словам финалистки проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецовой, ей приходится воспитывать детей в строгости. Тем не менее, она понимает, что каждый из её сыновей является личностью, поэтому она не может диктовать им свои условия без аргументов и объяснений.
Ясновидящая старается разговаривать и проговаривать с детьми различные неприятные моменты, объясняя, из-за чего их ругают. В некоторых случаях Кузнецова в качестве воспитательной цели использует ремень, но это происходит очень редко. Экстрасенс понимает, перед ней стоит очень важная задача – сделать из сыновей настоящих мужчин.
Не менее важным является и наличие здорового семейного климата. Кузнецова хочет, чтобы будущие союзы детей напоминали её семью, где «один за всех, и все за одного». Поэтому, все свободное время финалистка «Битвы экстрасенсов» старается проводить с наследниками.
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