Владимир Хотиненко дал прогноз на «Оскар» 2020

Известный российский актёр, кинорежиссёр и сценарист высказал свои предположения относительно награждения премии «Оскар».
Хотиненко в беседе с National News сказал, что у фильма «1917», от режиссёра Сема Мендеса, есть все шансы на победу.
Однако отдельное место в своём сердце критик оставил для картины «Паразиты» Пона Джун Хо.
Владимир также отметил непревзойденную парочку из фильма «Однажды в Голливуде». Сценарист назвал дует Бреда Пита и Леонардо Ди Каприо по истине замечательным.
Картина «Джокер» также не оставила негативных пятен во впечатлении Хотиненко. Он назвал роль Хоакина Феникса достаточно яркой и глубокой, резонирующей с настроением времени. А также отметил профессиональную игру актёра.
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