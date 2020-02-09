Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми, лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке, сообщили в экстренных службах.
Источник сообщил, что «при посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу», по предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.
Самолет принадлежит компании Utair, передает РИА «Новости».
Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.
«По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы», – добавил источник.
В МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке самолета.
Ранее при жесткой посадке в аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся и разрушился на три части. Три человека погибли, 179 получили ранения.
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