Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

09.02.2020, 13:12, Новости дня

Пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми, лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что «при посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу», по предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.

Самолет принадлежит компании Utair, передает РИА «Новости».

Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

«По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы», – добавил источник.

В МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке самолета.

Ранее при жесткой посадке в аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся и разрушился на три части. Три человека погибли, 179 получили ранения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика