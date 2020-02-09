Иран отразил масштабнейшую кибератаку

Власти Ирана сообщили о "самой масштабной" в истории кибератаке, которой подверглась цифровая инфраструктура страны. По словам замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи, хакеры-наемники в организованном порядке планировали нарушить работу Интернета.
В настоящий момент иранские специалисты противодействуют "второй волне" деструктивных действий, пишет РИА Новости.
"Надеемся, что у нас получится противодействовать ей тем же образом", — заявил Фатахи.
В субботу хакерам удалось на час прекратить функционирование ряда интернет-операторов Ирана.
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