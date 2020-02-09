Иран отразил масштабнейшую кибератаку

Иран отразил масштабнейшую кибератаку

09.02.2020, 13:06, Новости дня

Власти Ирана сообщили о "самой масштабной" в истории кибератаке, которой подверглась цифровая инфраструктура страны. По словам замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи, хакеры-наемники в организованном порядке планировали нарушить работу Интернета.

В настоящий момент иранские специалисты противодействуют "второй волне" деструктивных действий, пишет РИА Новости.

"Надеемся, что у нас получится противодействовать ей тем же образом", — заявил Фатахи.

В субботу хакерам удалось на час прекратить функционирование ряда интернет-операторов Ирана.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика