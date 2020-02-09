Единоборства. Джон Джонс защитил свой чемпионский титул

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. В Хьюстоне Джонс вышел победителем в бою с соотечественником Домиником Рейесом.
По мнению многих авторитетных обозревателей Рейес смотрелся в октагоне предпочтительней. Однако судьи отдали предпочтение Джонсу 48:47, 48:47, 49:46, который в третий раз подряд защитил чемпионский титул.
Кроме того, Джонс одержал 14 победу в титульном бою, что является высшим достижением в мире единоборств. Американец провел 26 боев, в которых одержал 25 побед.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин отменил «банковский роуминг» / 16 декабря
- Не транслировать! Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете / 18 декабря
- «Ювентус» победил «Рому», «Фиорентина» обыграла СПАЛ. Результаты 19-го тура чемпионата Италии / 13 января
- В мире: Признание Ирана в гибели украинского «Боинга» кишит нестыковками / 11 января
- «Чувства, возможно, есть!». Слава из «НеАнгелов» показала фото поцелуя с мужем / 20 декабря
- Фильм о блокаде Ленинграда собрал рекордную аудиторию в интернете / 28 января
- Крушение самолета МАУ. Киев попросит допустить украинских следователей к работе в Иране / 20 января
- В мусорном контейнере в Подмосковье нашли части человеческого тела / 22 января