Единоборства. Джон Джонс защитил свой чемпионский титул

Единоборства. Джон Джонс защитил свой чемпионский титул

09.02.2020, 13:06, Новости дня

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. В Хьюстоне Джонс вышел победителем в бою с соотечественником Домиником Рейесом.

По мнению многих авторитетных обозревателей Рейес смотрелся в октагоне предпочтительней. Однако судьи отдали предпочтение Джонсу 48:47, 48:47, 49:46, который в третий раз подряд защитил чемпионский титул.

Кроме того, Джонс одержал 14 победу в титульном бою, что является высшим достижением в мире единоборств. Американец провел 26 боев, в которых одержал 25 побед.

Источник: Вести



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