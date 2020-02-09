Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

Медсестра из Уханя победила коронавирус в домашних условиях. 24-летняя китаянка Джиа На отказалась от госпитализации, получив положительный результат теста, потому что больницы были переполнены, и люди с гораздо более серьезным течением болезни нуждались в медицинской помощи.
Джиа На просидела в добровольном карантине 11 дней, и 3 февраля заявил о своем выздоровлении. Китаянка подчеркнула, что принимала все назначенные препараты, "Осельтамивир", "Авелокс", местный БАД Lianhua Qingwen.
Родственникам о болезни девушка говорить не стала. По ее мнению, вирус не так страшен, просто очень быстро распространяется. Джиа На напомнила о важности дезинфекции и правильного питания при борьбе с вирусом, но самое главное – позитивного настроя. При ухудшении самочувствия она порекомендовала ложиться в больницу, передает Global Times.
Жертвами вируса уже стали более 800 человек. В феврале в ВОЗ отметили небольшой спад в распространении заболевания, но предостерегли от чересчур оптимистичных прогнозов.
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