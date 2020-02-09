Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

09.02.2020, 13:06, Новости дня

Медсестра из Уханя победила коронавирус в домашних условиях. 24-летняя китаянка Джиа На отказалась от госпитализации, получив положительный результат теста, потому что больницы были переполнены, и люди с гораздо более серьезным течением болезни нуждались в медицинской помощи.

Джиа На просидела в добровольном карантине 11 дней, и 3 февраля заявил о своем выздоровлении. Китаянка подчеркнула, что принимала все назначенные препараты, "Осельтамивир", "Авелокс", местный БАД Lianhua Qingwen.

Родственникам о болезни девушка говорить не стала. По ее мнению, вирус не так страшен, просто очень быстро распространяется. Джиа На напомнила о важности дезинфекции и правильного питания при борьбе с вирусом, но самое главное – позитивного настроя. При ухудшении самочувствия она порекомендовала ложиться в больницу, передает Global Times.

Жертвами вируса уже стали более 800 человек. В феврале в ВОЗ отметили небольшой спад в распространении заболевания, но предостерегли от чересчур оптимистичных прогнозов.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика