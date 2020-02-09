Появилось видео с места ЧП с лайнером авиакомпании ЮТэйр в Усинске

Появилось видео с места ЧП с лайнером авиакомпании ЮТэйр в Усинске

09.02.2020, 13:06, Новости дня

В воскресенье, 9 февраля, в Усинске произошел инцидент с участием самолета Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, выполнявшего рейс из Москвы.

 

По предварительным данным, после приземления в пункте назначения воздушное судно выкатилось за пределы полосы.

Судя по кадрам с места ЧП, у самолета подломились стойки шасси. Эвакуация пассажиров проводилась при помощи надувных аварийных трапов.

Как сообщают местные СМИ, в результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Вести



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