Появилось видео с места ЧП с лайнером авиакомпании ЮТэйр в Усинске

В воскресенье, 9 февраля, в Усинске произошел инцидент с участием самолета Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, выполнявшего рейс из Москвы.
По предварительным данным, после приземления в пункте назначения воздушное судно выкатилось за пределы полосы.
Судя по кадрам с места ЧП, у самолета подломились стойки шасси. Эвакуация пассажиров проводилась при помощи надувных аварийных трапов.
Как сообщают местные СМИ, в результате произошедшего никто не пострадал.
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