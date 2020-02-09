Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

09.02.2020, 13:06, Новости дня

Томская школьница всего за 1 доллар выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга, сообщает РИА Томск. 16-летняя Диана Костырина подписала контракт со Стивеном Кингом на экранизацию по программе Dollar Baby. Короткометражку по рассказу "Женщина в комнате" ("Женщина в палате"). Рассказ в жанре хоррора о необходимости принять решение об эвтаназии больной раком матери уже экранизировался в 1983 году Фрэнком Дарабонтом ("Кошмар на улице вязов-3", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля"). Работа сибирской школьницы станет вторым проектом, работу планируется показать осенью 2020 года в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia.

По программе Dollar Baby Стивен Кинг еще с прошлого века за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Положительный ответ на запрос Дианы пришел буквально через сутки.

По условиям контракта, должен получится короткометражный фильм до 40 минут, однако в широкий прокат картину можно будет выпустить лишь с разрешения Кинга. Диана планирует изменить концовку, сделать ее более оптимистичной, "чтобы не было такого тяжелого остатка", который остается после прочтения рассказа.

Источник: Вести



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