Малышева назвала способы обработки посылок из Китая, чтобы уничтожить коронавирус

Посылки из Китайской Народной Республики, где на данный момент продолжается эпидемия коронавируса, не являются опасными, ведь заболевание не жизнеспособно в рамках внешней среды. Тем не менее, существует несколько вариантов для обработки подобных посылок, чтобы на 100% обезопасить себя, отмечает телеведущая Елена Малышева.
Поверхность, где может находиться вирус, следует обрабатывать перекисью водорода или любым антисептиком, содержащим хлор, – такая практика распространена в медицинских учреждениях, и это приводит к гибели вируса. Помимо этого, можно воспользоваться ультрафиолетовым излучением, убивающим патоген в течение четверти часа. Впрочем, даже без влияния антисептиков бактерии выживают во внешней среде не более 3-4 часов, а затем гибнут, подчеркивает Малышева.
По прогнозам экспертов, существует вероятность как спада эпидемии коронавируса, так и его распространения по всей планете. На данный момент недугом заражены более 35 000 человек, около 800 скончались.
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