Презентован бюджетный смартфон Vivo Y91C 2020

Презентован бюджетный смартфон Vivo Y91C 2020

09.02.2020, 13:04, Разное

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y91C, относящийся к 2020 модельному году. Он получил крупный дисплей с каплевидным вырезом и весьма доступную стоимость.
Экран диагональю 6,22 дюйма имеет разрешающую способность в 720p. Дисплей почти полностью лишен рамок в соответствии с актуальными трендами в дизайне мобильных устройств. На передней панели находится вырез для размещения фронтальной камеры с разрешающей способностью в 5 Mpx. Базовый модуль получил матрицу на 12 Mpx.

Функционирует Vivo Y91C с использованием процессора на 8 ядер модели Helio P22 производства MediaTek. Устройство получило высокий уровень автономного использования за счет интеграции в конструкцию аккумуляторной батареи на 4,03 тысячи мАч. Стоимость новинки составляет всего $117. Это относит устройство к бюджетным продуктам, поэтому производитель ожидает высокий спрос на девайс.



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