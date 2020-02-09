Презентован бюджетный смартфон Vivo Y91C 2020

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y91C, относящийся к 2020 модельному году. Он получил крупный дисплей с каплевидным вырезом и весьма доступную стоимость.
Экран диагональю 6,22 дюйма имеет разрешающую способность в 720p. Дисплей почти полностью лишен рамок в соответствии с актуальными трендами в дизайне мобильных устройств. На передней панели находится вырез для размещения фронтальной камеры с разрешающей способностью в 5 Mpx. Базовый модуль получил матрицу на 12 Mpx.
Функционирует Vivo Y91C с использованием процессора на 8 ядер модели Helio P22 производства MediaTek. Устройство получило высокий уровень автономного использования за счет интеграции в конструкцию аккумуляторной батареи на 4,03 тысячи мАч. Стоимость новинки составляет всего $117. Это относит устройство к бюджетным продуктам, поэтому производитель ожидает высокий спрос на девайс.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево / 30 января
- Мнение: Итоги саммита в Париже: с такими «хотелками» Украине газа не видать / 11 декабря
- В России состоится суд по иску отрицателя Холокоста против «лжи о 6 миллионах» / 20 января
- Для морской авиации РФ отремонтировали «охотника за подлодками» Ту-142МЗ / 24 декабря
- Росстат: население России в среднем уменьшится более чем на 3,5 миллиона человек к 2036 году / 27 декабря
- Мнение: О девяти самых громких победах России / 30 декабря
- «Давление одной группы»: Украине гарантировали распад / 30 декабря
- Шведские ученые рассказали о связанных с холодной погодой опасностях для здоровья / 7 декабря