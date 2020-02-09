Массовые беспорядки на юге Казахстана: 10 погибших, более 100 пострадавших, 1,5 тысячи человек лишились жилья

Число погибших в ходе массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана выросло до десяти человек, десятки человек пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

По данным телеканала, более 1,5 тысячи человек, лишившихся жилья в результате массовых беспорядков, временно разместили в детском саду и мечети. Их обеспечили трехразовым горячим питанием, местные жители помогают теплой одеждой и вещами.

Информацию о погибших подтвердил также заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди. По его словам, 43 человека были госпитализированы, в больницах остаются 39 пациентов.

Массовая драка в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла 7 февраля. 137 человек обратились за помощью медиков, госпитализированы 37 пострадавших, девять из них в реанимации. Несколько десятков домов, машин и магазинов сожжены или разрушены. Десятки человек задержаны. По факту происшествия ведется досудебное расследование по статьям «Убийство» и «Организация массовых беспорядков» УК Казахстана.

По версии властей, причиной беспорядков стала ситуация на дороге, однако местные правозащитники заявляют, что речь идет о конфликте на национальной почве. «Нерешенность социальных проблем, безработица, социальное расслоение, отсутствие социальной справедливости, недоверие к органам власти и их неспособность оперативно и активно решать возникающие проблемы, изучать общественные настроения и предупреждать конфликты становятся питательной средой для агрессивного радикализма, насильственного экстремизма, включая откровенные провокации», — говорится в заявлении Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.

Также правозащитники приводят информацию коллег из Киргизии, по словам которых на казахстанско-киргизской границе «скопились несколько сот беженцев, в основном, женщин с детьми, которые переходят границу в Кыргызстан в поиске убежища от конфликта».

С вечера субботы в Кордайском районе действует режим ЧС.

Около 90% населения Масанчи составляют дунгане — представители национального меньшинства в Казахстане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований властей жителей Китая.

Фото Vlast.kz

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