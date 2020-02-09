В Ухане зафиксирована первая смерть гражданина США от нового коронавируса

В Ухане зафиксирована первая смерть гражданина США от нового коронавируса

09.02.2020, 12:54, Новости дня

В китайском городе Ухань была зафиксирован первый «некитайский» случай смерти от нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом пиишет The New York Times со ссылкой на данные посольства США в Пекине.

Погибшая – 60-летняя гражданка США, у которой были проблемы со здоровьем, сказали газете два источника. Она умерла в четверг, 6 февраля.

Посольство из уважения к частной жизни отказалось сообщать другие подробности.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем. Сокращение наблюдалось и 6 февраля, но в организации отметили, что цифры вновь могут увеличиться.

По состоянию на конец суток 8 февраля число жертв вируса в Китае достигло 811 человек, заразившихся – 37 198.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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