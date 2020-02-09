В Курске снимают программу «Следствие вели…»

Жители российского городка заметили съемки известной передачи от канала НТВ «Следствие вели…». Ведущим программы продолжает быть заслуженный артист РФ Леонид Каневский.

В новом выпуске легендарной передачи пойдёт о событиях, произошедших в Курске в 80-х годах прошлого века.

Во время съёмок помимо профессиональных актёров задействуют и местных желающих попробовать себя в новом амплуа.

Авторы выпуска обещают, что программа выйдет в эфир через 3-4 недели.

До этого в передаче уже были сюжеты про Курск.

К примеру, в 2006 году вышел выпуск про двоих солдат сбежавших из воинской части. Событие это произошло в далёком 1968 году. Военные стреляли из автоматов в районе местного жд вокзала. В результате стрельбы погибли 13 человек, пострадали еще 11.

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