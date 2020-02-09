Британская пловчиха Белоногофф решила выступать за сборную России

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила сменить спортивное гражданство на российское, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
Сальников сообщил, что в данный момент «идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», передает РИА «Новости».
Сама спортсменка рассказала порталу SwimSwam, что решение заняло у нее «довольно много времени».
На международных соревнованиях Golden Tour в Ницце 18-летняя пловчиха соревнуется под российским флагом.
Сообщается, что Белоногофф является дочерью россиянки, но всю жизнь прожила в Великобритании, пока в 2019 году не перебралась в Санкт-Петербург.
Она победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в Хельсинки. На чемпионате Великобритании 2019 года заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом.
На чемпионате РФ по плаванию на короткой воде в ноябре она заняла третье место на 50 м и 100 м брассом.
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