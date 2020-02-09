Светлана Иванова пояснила отказ показывать своих детей широкой аудитории

Светлана Иванова объяснила собственный отказ показывать детей широкой аудитории. Актриса подчеркнула, что дочери не являются частью её публичной жизни, ввиду чего она предпочитает не демонстрировать девочек своим поклонникам.
«Многие интересуются причинами, по которым не показываю детей. Я не пытаюсь прятать их. Мы вместе посещаем кино и магазины, гуляем на улицам. Старшая просто не желает этого, ей неприятно избыточное внимание. Младшую спросить пока не могу. Важно то, есть ли у самих детей желание быть часть медийной жизни», — отметила Светлана Иванова.
Актриса отметила, дети подрастут и самостоятельно решат, нужно ли их показывать широкой аудитории. В соответствии со словами знаменитости, её позиция обусловлена уважением к дочерям. С самого малого возраста она оставила им право выбирать те или иные пути в своей жизни. Иванова подчеркивает, что достаточно спокойно относится к людям, которые демонстрируют свою личную жизнь в соцсетях, однако сама не желает так поступать.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Что надо сделать, чтобы никогда не вернуться в СССР? Не хотите? Это очень просто! / 30 декабря
- Богомолов снял округлившийся живот Собчак / 4 декабря
- На рынок вышел российский смартфон BQ 6042L Magic E с NFC дешевле 6000 рублей / 21 января
- Скандалы: Всех Захаровых не пересажаешь / 8 февраля
- «Он пытался за мной ухаживать»: Серафима Низовская отказалась от «предложения» Владимира Машкова / 3 декабря
- Медики назвали продукты, полезные для сердца / 8 января
- Собчак навлекла на себя страшную беду богохульной выходкой / 17 декабря
- Вера Брежнева привлекла внимание прогулкой по Лондону в компании незнакомца / 1 февраля