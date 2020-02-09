Светлана Иванова пояснила отказ показывать своих детей широкой аудитории

Светлана Иванова пояснила отказ показывать своих детей широкой аудитории

09.02.2020, 12:30, Разное

Светлана Иванова объяснила собственный отказ показывать детей широкой аудитории. Актриса подчеркнула, что дочери не являются частью её публичной жизни, ввиду чего она предпочитает не демонстрировать девочек своим поклонникам.
«Многие интересуются причинами, по которым не показываю детей. Я не пытаюсь прятать их. Мы вместе посещаем кино и магазины, гуляем на улицам. Старшая просто не желает этого, ей неприятно избыточное внимание. Младшую спросить пока не могу. Важно то, есть ли у самих детей желание быть часть медийной жизни», — отметила Светлана Иванова.

Актриса отметила, дети подрастут и самостоятельно решат, нужно ли их показывать широкой аудитории. В соответствии со словами знаменитости, её позиция обусловлена уважением к дочерям. С самого малого возраста она оставила им право выбирать те или иные пути в своей жизни. Иванова подчеркивает, что достаточно спокойно относится к людям, которые демонстрируют свою личную жизнь в соцсетях, однако сама не желает так поступать.



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