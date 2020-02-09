Лидер популярной корейской группы BTS рассказал о новом альбоме

Известно, что певцы сейчас активно работают над альбомом «Map of the Soul: 7». Подробности песен и выпуска исполнители держат в тайне.

Однако, недавно одному репортёр таки удалось немного приоткрыть закрытые двери. Журналист акцентировал на числе «7» в названии альбома. Для многих эта цифра означает счастье успех и процветание.

В ответ лидер группы RM заявил, что «7» «включает в себя все».

Интересно, что группа BTS была основана именно 7 лет назад. В её состав вошли 7 парней. Возможно этот альбом станет своеобразным подарком от исполнителей их аудитории.

Напомним, что недавно RM сказал, что хотел бы создать трек в коллаборации с Селеной Гомез и Тейлор Свифт. Получится ли у них совместно поработать узнаем со временем.

А пока ждём релиза нового альбома «Map of the Soul: 7», который состоится 21 февраля.

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