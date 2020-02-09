Япония вывела на орбиту спутник-шпион

Япония вывела на орбиту спутник-шпион

09.02.2020, 12:26, Новости дня

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А.

Космический аппарат уже вышел на заданную орбиту, передает РИА «Новости».

Спутник будет наблюдать за поверхностью планеты и делать снимки цифровой камерой. Отмечается, что в первую очередь он будет следить за Северной Кореей.

Ранее российский спутник «Космос 2542» заподозрили в слежке за американским спутником-шпионом.

После глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что Западу грозит опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты.



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