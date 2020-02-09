МИД РФ оценил польские заявления и резолюцию

Глава Третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин прокомментировал предложение Польши помочь в создании комплекса архивных документов по Второй мировой войне. Как сообщил дипломат РИА Новости, в торопливых действиях польской стороны заметно желание использовать "вновь открывающиеся возможности" в своих интересах. Впрочем, отметил Тяпкин, каких-либо конкретных предложений от Варшавы в Москве еще не получали.
"Без сомнений, с этой работой мы справимся самостоятельно", — сказал Тяпкин.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский приветствовал планируемый перевод российских военных архивов в открытый доступ.
Польша придерживается прежнего курса на искажение истории Второй мировой войны, отметил глава департамента МИД РФ. Это подтверждает резолюция Сейма Польши о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале ВМВ.
"С помощью антироссийской риторики Польша переводит фокус внимания с неприглядной политики предвоенной Варшавы, включая ее сомнительную роль в разделе Чехословакии или позорные проявления антисемитизма", — заявил Тяпкин.
По словам дипломата, польской стороне не удастся фальсифицировать документально подтвержденные факты.
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