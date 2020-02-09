Пассажирам лайнера World Dream, стоявшего на карантине в Гонконге, разрешили покинуть судно

Пассажирам и членам экипажа круизного лайнера World Dream, стоящего на карантине в Гонконге, разрешили покинуть корабль, сообщает South China Morning Post. Всего на борту лайнера находились более 3600 человек.
По данным издания, пробы членов экипажа корабля, которые контактировали с восемью пассажирами, инфицированными коронавирусом в предыдущей поездке, дали отрицательный результат.
Пассажиры и экипаж провели в карантине более четырех дней.
2 февраля корабль World Dream вышел из порта Гонконга в Тайвань. Однако Тайвань отказался принять лайнер, узнав, что ранее он перевозил людей, зараженных коронавирусом. Корабль вернулся в круизный терминал Кай Так в Гонконге 5 февраля.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 37 198 человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.
Случаи завоза коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.
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