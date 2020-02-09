Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для красоты тела

Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для красоты тела

09.02.2020, 12:21, Разное

Сахар считается не очень полезным продуктом и рекомендуется к применению в ограниченном количестве. Косметологи советуют использовать этот сладкий продукт как средство по уходу за телом и обещают отличный результат.
Сахарным песком можно массировать губы для придания им шелковистости, а также избавления от сухости и шелушения. Из коричневого сахара и бананового пюре можно приготовить увлажняющий скарб для всего тела, который придаст коже бархатистость. Перед походом на пляж или в солярий рекомендуется потереть тело средством, включающим оливковое масло и сахар. Такой скраб обеспечит равномерный загар.

Косметологи советуют воспользоваться смесью сахара и масла перечной мяты, чтобы сделать стопы мягкими. Отшелушивающий скраб смягчит кожу и предотвратит потливость ног особенно в жаркий период.

Сахар поможет отмыть грязные после работы в саду или огороде руки. Достаточно насыпать ложку продукта в намыленные ладони и растереть. Молодость рукам придаст средство, сделанное из оливкового масла, сахара и капсулы витамина E. Чтобы облегчить процесс бритья и предотвратить врастание в кожу волосков после него, можно предварительно обработать необходимый участок скрабом на основе сахара.



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