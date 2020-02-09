Экранизация Monster Hunter с Милой Йовович получила рейтинг PG-13

Известная актриса Мила Йовович приняла участие в проекте по съёмкам популярных геймов Monster Hunter от Capcom.

Рейтинг PG-13 был присвоен Capcom за наличие жестоких сцен и сражений с монстрами.

Такая «награда» означает, что часть работы над проектом уже завершена. Значит, скоро в сети появится трейлер нового «Monster Hunter».

Режиссёром проекта в этот раз выступил Уэс Андерсон. Американский сценарист, продюсер, криейтор и дважды номинант Оскара, обещает представить зрителям достойную картину.

Главные роли получат популярная американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович и известный тайский киноактер, каскадер и хореограф Тони Джа.

По сюжету фильма Артемида попадает в совершенно иные измерения , где ей предстоит сражаться с монстрами и закрыть портал между мирами, чтобы не допустить вторжения опасных существ на Землю.

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