Двухсотметровое Знамя Победы развернули в Домбае

В Домбае на высоте 3 тыс. 200 метров было развернуто двухсотметровое Знамя Победы и дан старт ежегодной международной акции «Навеки в камне, навеки в памяти».

Старт акции был дан в субботу, 8 февраля. В нем наряду с молодыми активистами «Наследия» и представителями ФГБУ «Ресурсного Молодежного Центра» Росмолодежи приняли участие воины-интернационалисты, члены Российского Союза ветеранов Афганистана, «тем самым очередной раз подавая пример бодрости духа и высокого уровня патриотизма», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Знамя Победы будет развернуто в каждом регионе страны.

Финальный этап акции состоится в Берлине в День 75-летия Победы в Трептов-парке.

Цель акции «Навеки в камне, навеки в памяти» – почтить память воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, а также обратить внимание общественности на случаи осквернения памятников и мемориалов советским воинам, подчеркнуть важность сохранения истории, частью которой они являются.

Акция уже проходила в таких странах, как Болгария, Сербия, Абхазия, Германия и Словакия. В рамках визита активисты участвуют в шествии «Бессмертного полка», благоустраивают территории памятников захоронения советских солдат, посещают встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, круглые столы с молодежью и соотечественниками, проживающими за пределами Росии, а также торжественные митинги и марши по главным площадям городов.

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