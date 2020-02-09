Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Актер выразил надежду на то, что это ускорит появление препарата.

Мастер восточных единоборств, китайский и голливудский актер Джеки Чан сообщил, что выплатит миллион юаней (143 тысячи долларов, свыше 9,1 миллионов рублей)) тому, кто изобретет вакцину от коронавируса.

Актер надеется, что его инициатива поможет ускорить появление препарата, защищающего от 2019-nCoV.

Джеки Чан также пожертвовал немалую сумму на защитную одежду и медицинские маски для Китая.

«Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью», — заявил актер.

Напомним, что в декабре 2019 года во время съемок фильма «Авангард» Джеки Чан чуть не погиб.

По данным на 9 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае перевалило за отметку в 37 тысяч человек, умерли 811 заболевших. Всего в мире заражены 37,5 тысяч человек, излечились от вируса примерно 2,6 тысячи заболевших.

Ранее «Блокнот» рассказывал, как в Китае коронавирус спас девушку от изнасилования.

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