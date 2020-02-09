Динамика коронавируса на 9 февраля: темп заболеваемости пошел на спад

За сутки излечился 2801 человек, это на 614 более, чем накануне.

На 9 февраля насчитывается 37563 зараженных смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших за сутки увеличилось на 2635 человек – это меньше, чем в предыдущие дни, когда список заболевших за день вырастал более чем на 3000 человек. Таким образом, 9 февраля наблюдается спад темпов заболеваемости.

За сутки коронавирус унес жизни 89 человек, всего насчитывается 813 умерших. Уровень смертности остается примерно на одном уровне последние дни. Так днем ранее скончались 86 человек.

За сутки излечился 2801 человек, это на 614 более, чем накануне. Темпы выздоровления растут – днем ранее поправившихся было 583 человек, перед этим – 406.

В Китае, эпицентре заболевания, насчитывается 37199 заболевших и 811 умерших. Второе место занимает Япония — 96 заболевших, третье место — Сингапур с 40 заболевшими.

Напомним, что актер Джеки Чан выразил готовность пожертвовать миллион юаней изобретателю вакцины от вируса 2019-nCoV.

Напомним симптомы пневмонии, вызываемой коронавирусом:

Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),

Сухой, непродуктивный кашель,

Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),

Затруднения при дыхании,

Боли в области груди,

Головная боль,

Боль в мышцах,

Общее недомогание.

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