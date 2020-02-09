Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выступит на ближайшем чемпионате мира

Ольга Подчуфарова не сможет помочь сборной Словении на предстоящем чемпионате мира по биатлону. Спортсменка не успела сменить спортивное гражданство.
Ольга Подчуфарова, входившая в сборную России, в 2019 году решила возобновить спортивную карьеру, но уже в составе словенской команды. Международный союз биатлонистов (IBU) дал добро на смену спортивного гражданства.
Но словенская сторона не успела представить россиянке своевременное получение гражданства. Подчуфарова не сможет помочь выступить на чемпионате мира. "Из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, что в ближайшее время это будет улажено", — сообщил ТАСС председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Гонконге закрыли «Диснейленд» из-за коронавируса / 26 января
- Захарова объяснила заявления политиков Эстонии про Тартуский договор / 3 февраля
- Патриарх Кирилл направил послание Си Цзиньпину в связи с распространением коронавируса / 3 февраля
- МИД Франции рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран / 7 января
- Глава Пентагона намерен перебросить африканский контингент на российско-китайское направление / 24 января
- На Донбассе 22 декабря погиб украинский военный / 22 декабря
- Парковка вместо бассейна. НАБУ объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева / 31 января
- Эксперт отметил высокую плотность решений в послании Путина / 15 января