Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выступит на ближайшем чемпионате мира

Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выступит на ближайшем чемпионате мира

09.02.2020, 12:06, Новости дня

Ольга Подчуфарова не сможет помочь сборной Словении на предстоящем чемпионате мира по биатлону. Спортсменка не успела сменить спортивное гражданство.

Ольга Подчуфарова, входившая в сборную России, в 2019 году решила возобновить спортивную карьеру, но уже в составе словенской команды. Международный союз биатлонистов (IBU) дал добро на смену спортивного гражданства.

Но словенская сторона не успела представить россиянке своевременное получение гражданства. Подчуфарова не сможет помочь выступить на чемпионате мира. "Из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, что в ближайшее время это будет улажено", — сообщил ТАСС председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика