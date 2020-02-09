Пешеход оказался в больнице после ДТП в Ленинградской области. Видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 7 февраля, в городе Кириши Ленинградской области.
Судя по записи, пешеход попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. Мужчина вышел на дорогу, однако водитель фургона по какой-то причине не заметил человека и сбил его.
От удара пострадавший отлетел в сторону. Как сообщают местные СМИ, он получил травмы и был госпитализирован.
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