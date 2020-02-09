Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на слова Татьяны Навки о здоровье актрисы

Анна Заворотнюк отреагировала на сообщение Татьяны Навки о здоровье её матери. Не так давно фигуристка поздравила коллегу Петра Чернышева с наступлением дня рождения и пожелала скорейшей победы над недугом его супруге.
Навка считает выздоровление Заворотнюк главным вопросом на сегодня. Она добавила, что верит в лучшее. Заявление Татьяны Навки было размещено на ее персональной странице в Instagram. В числе отмеченных в комментариях лиц оказалась и Анна Заворотнюк. Дочь актрисы отреагировала на слова фигуристки о здоровье матери, оставив эмодзи в виде сложенных в молитвенном жесте ладоней.
Анна Заворотнюк за последнее время проявляет крайне мало активности в соцсетях. Она отказалась от публикации новых снимков, а также не общается со своими подписчиками. Слухи вокруг состояния Заворотнюк ходят самые разные. Достоверной информации относительно изменений в борьбе актрисы с болезнью на сегодня нет.
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