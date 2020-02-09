В Сети опубликовано первое официальное изображение Honor 9X Lite

В Сети опубликовано первое официальное изображение смартфона Honor 9X Lite. Модель получила основной модуль камеры с 48 Мп.
После введения санкций в отношении компании Huawei, производитель не может выпускать смартфоны с Google-сервисами. Именно поэтому в корпорации задумали перезапуск своих прошлых версий без этих систем. Первым на очереди стал Honor 9X Lite с хорошей камерой. Многие эксперты были уверены, что он получится точной копией модели 8X за исключением программной части, но их предположения не подтвердились. Благодаря одному из зарубежных интернет-ресурсов, в Сети появились фотографии Honor 9X Lite. Он разительно отличается от предшественника за исключением дактилоскопического датчика. Его, как и прежде, расположили на тыльной стороне телефона.
Основным отличием модели является её камера, выполнена в прямоугольном формате в верхнем углу. Она имеет два модуля и вспышку. Причём разрешение основного составляет 48 Мп, а сам Honor 9X Lite позиционируется как хороший вариант для любителей фотографии и видеосъёмки. Таким образом можно рассчитывать на исключительное качество отснятого материала даже в условиях недостаточного освещения.
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