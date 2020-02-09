В России впервые проведут учет численности белых медведей

В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Ожидается, что в 2021 году ученые проведут авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

«Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны», — сообщили в Минприроды.

Обязательства по финансированию проекта взяла на себя «Роснефть».

Все три популяции белого медведя, обитающие в России, занесены в Красную книгу. Каждая популяция имеет свою категорию статуса редкости: карско-баренцевоморская отнесена к четвертой категории (неопределенные по статусу), лаптевская — к третьей (редкие), чукотско-аляскинская — к пятой (восстанавливаемые и восстанавливающиеся).

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