В России впервые проведут учет численности белых медведей

В России впервые проведут учет численности белых медведей

09.02.2020, 11:57, Новости дня

В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Ожидается, что в 2021 году ученые проведут авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

«Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны», — сообщили в Минприроды.

Обязательства по финансированию проекта взяла на себя «Роснефть».

Все три популяции белого медведя, обитающие в России, занесены в Красную книгу. Каждая популяция имеет свою категорию статуса редкости: карско-баренцевоморская отнесена к четвертой категории (неопределенные по статусу), лаптевская — к третьей (редкие), чукотско-аляскинская — к пятой (восстанавливаемые и восстанавливающиеся).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика