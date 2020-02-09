Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 70

Число зараженных китайским коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Иокогама в Японии, достигло 70. Об этом 9 февраля рассказал президент Princess Cruises Ян Сварц, сообщает CNBC.

Вчера было известно о 64 случаях заражения. Сегодня заболело еще шесть человек.

Сварц добавил, что китайские органы здравоохранения оказывают пассажирам лайнера всю необходимую медицинскую помощь.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По состоянию на 6 февраля, инфицированных среди украинцев не было.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 8 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 811 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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