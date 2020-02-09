Новый трейлер «Форсажа 9» перегнал по просмотрам легендарных «Мстителей»

В минувшую пятницу в сети появился трейлер «Форсаж 9». Просмотры этого ролика бьют все рекорды. За первые 72 часа видео набрало 262 млн просмотров. К среде было уже 439,3 млн.
До премьеры 9 части франшизы «Форсаж» осталось около 3 месяцев, однако уже сейчас интерес зрителей нешуточный.
Предпродажи закрываются не успев начаться. Такого ажиотажа не было даже у 8 серии Форсажа. Хотя до этого именно сборы этой части считались самыми кассовыми.
Компания Fandango заявила, что преимущество в продажах 9 серии над 8 составляет не менее 50 процентов за тот же период времени.
Премьера фильма планируется 21 мая 2020 года. Страшно представить насколько кассовыми будут сборы, если «Форсаж 8» собрал в прокате более миллиарда долларов.
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