Новый трейлер «Форсажа 9» перегнал по просмотрам легендарных «Мстителей»

Новый трейлер «Форсажа 9» перегнал по просмотрам легендарных «Мстителей»

09.02.2020, 11:52, Новости дня

В минувшую пятницу в сети появился трейлер «Форсаж 9». Просмотры этого ролика бьют все рекорды. За первые 72 часа видео набрало 262 млн просмотров. К среде было уже 439,3 млн.

До премьеры 9 части франшизы «Форсаж» осталось около 3 месяцев, однако уже сейчас интерес зрителей нешуточный.

Предпродажи закрываются не успев начаться. Такого ажиотажа не было даже у 8 серии Форсажа. Хотя до этого именно сборы этой части считались самыми кассовыми.

Компания Fandango заявила, что преимущество в продажах 9 серии над 8 составляет не менее 50 процентов за тот же период времени.

Премьера фильма планируется 21 мая 2020 года. Страшно представить насколько кассовыми будут сборы, если «Форсаж 8» собрал в прокате более миллиарда долларов.



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