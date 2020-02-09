Мнения: Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

В новом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги» русы под предводительством князя Олега нападают на Норвегию, чтобы всю ее завоевать. Русы очень похожи на монголов. Хотя князь (в исполнении русской звезды Данилы Козловского) признается, что он и сам норвежец. Но войско у него монгольское. Или, может, хазарское. Это не исторический, а фантастический сериал.

В новом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги» русы под предводительством князя Олега нападают на Норвегию, чтобы всю ее завоевать. Русы очень похожи на монголов. Хотя князь (в исполнении русской звезды Данилы Козловского) признается, что он и сам норвежец. Но войско у него монгольское. Или, может, хазарское. Это не исторический, а фантастический сериал.

Вещий Олег умер в начале X века, ходил на Хазарию, ходил на Византию, а на Скандинавию нет, не ходил. Но в фантастике все можно, я не возражаю. Монголы тоже могут, например, снять сериал о том, как из далекого ужасно-великого города Козельска пришла в мирную Монголию необъятная русская орда и как начала грабить, жечь, убивать и насиловать. Но монголы такого не снимают. А в Европе это уже не случайность, а тренд. Вспомним сериал «Оккупированные», о том, как в наше время РФ завоевала Норвегию.

То ли боятся, то ли мечтают.

Эстония постоянно обсуждает, что она будет делать, когда РФ вторгнется. Заранее формирует партизанские отряды, которые будут сопротивляться российским захватчикам в глубоком тылу широкомасштабного наступления русских на Европу. Наверное, польские, прибалтийские и скандинавские записные патриоты были бы несколько огорчены, если бы узнали, что у РФ нет планов вторжения ни в Польшу, ни в Прибалтику, ни в Скандинавию. Напротив, нас самих очень беспокоит размещение баз НАТО вблизи наших границ. Такое впечатление, что это нас хотят немножко завоевать, а не мы.

А вот чего не может не быть в нашей военной доктрине, так это плана о нанесении ракетного удара по базам вероятного противника в случае его нападения на Россию. Поэтому НАТО никого ни от чего не защищает, напротив, притягивает к себе ракетные удары от которых, увы, неизбежно пострадает и окрестное население. Базы НАТО – «токсичные активы», от них лучше вообще избавиться, и об этом часто говорят настоящие патриоты в той же самой Польше.

Кроме военной есть еще и культурная, информационная экспансия. Здесь Россию тоже обвиняют: мы вмешиваемся в американские выборы, а еще вещаем своим телевидением. И некоторые русские, бывает, пишут посты в интернет. Которые может случайно прочесть наивный и беззащитный евроатлантический гражданин. Хорошо хоть книги наши больше никто не читает, а кино не смотрит. Только Dostoevsky.

В общем, усиленно создается образ русского как «врага», «опасного», «другого», «чужого». Но действительно ли мы настолько другие, настолько чужие той же Европе? Да в общем-то нет. Формирование русской государственности и русского народа мало чем отличалось от тех же самых процессов, например, в Англии, где тоже определенную роль сыграл скандинавский элемент.

И нам не надо подхватывать чужие идеи, подыгрывать пропаганде стран НАТО и подкреплять образ «опасного другого»: да, мы совсем чужие вам, исконно-посконные, у нас этот, как его, гаплотип, и вообще. Надо оставаться трезвыми, видеть сходства и различия, не дегуманизировать европейца и не подтверждать своим квасным псевдопатриотизмом дегуманизацию русского.

Норвегию мы не завоевывали, а вот экспансия северян в Россию была, и отрицать это нелепо. Ага, закричит коллективный «русский национальный историк», норманская теория! Однако мне кажется, что никакой «норманской теории», по крайней мере, в современной исторической литературе, нет. «Норманская теория» – это жупел, который сами себе придумали «антинорманисты» и прочие «автохтоны». Придумали для того, чтобы истерически разоблачать.

Согласно этой конструкции, пришлые скандинавы внесли в дикарское славянское общество культуру, государственность, право, завоевали, научили уму-разуму, торговле, капитализму, читать-писать, ну и так далее. «Бремя белого человека». Вот так сформулируют и начинают «опровергать»: Рюрика не было! Рюрик сам был исконно-посконный славянин, а не скандинав! Всех именно Рюрик очень интересует. Почему не Рагнар Лодброк? Примерно такого же уровня мифический персонаж.

Но ведь среди серьезных ученых никто и не произносит утверждений, которые «славянофилы» приписывают «норманистам». И дело не в том, был ли Рюрик вообще, и был ли он славянином или шведом. И были ли чисто русскими славянами-полянами Хельги, Хельга и Ингвар. А в том, что право и государство образуются в силу сложного комплекса социальных, экономических, культурных обстоятельств, на определенном этапе развития общества, и внешний фактор может сыграть какую-то роль, но факультативную.

И «Повесть временных лет», на которую ссылаются все авторы всех концепций о первых веках русской истории как «достоверный источник», находится примерно на таком же уровне, как скандинавские саги, а все они вместе взятые – тот же сериал «Викинги», только «снятый» «по мотивам исторических событий как их помнит мой сошедший с ума дедушка, который слышал о них от старого скальда, который, правда, говорят, любил приврать и все постоянно путал» много веков назад.

В общем, надо не подвывать и не подлаивать, а сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть, опираться на фундаментальную науку, а не на «сенсации» в стиле «национально-ориентированной истории», «новой хронологии» или «ДНК-генеалогии» всяких шарлатанов, которые, вроде бы отстаивая «исконно-посконность» русских, на самом деле льют воду на мельницу именно вражеской пропаганды. Вы поняли почему? Или мысль осталась не ясна?

И, пожалуйста, не надо излагать очередные «в этот раз абсолютно точные» версии о том, кто такие были Рюрик, Ингвар, Хельга, викинги, варяги, русы и как полянский князь Весеслав, неправильно именуемый в сагах Харальдом Толстобрюхим, еще в третьем веке до нашей эры покорил Танзанию и обратил ее жителей в православное христианство. Впрочем, вы же все равно будете. Не удержитесь. Ну, давайте.

Как говорится, место для удара головой вот тут.

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