Турецкая колонна бронетехники вошла в Идлиб

Колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб, сообщают СМИ.

По данным телеканала Sky News Arabia, в состав военной колонны входят танки, бронемашины и транспорты с боеприпасами, передает ТАСС.

О том, сколько точно единиц техники насчитывается в колонне, пересекший турецко-сирийскую границу, не известно.

Вместе с тем телеканал Al Mayadeen сообщил, что боевики вооруженной сирийской оппозиции, находящиеся в провинциях Идлиб и Алеппо, начали перевозить свои семьи в район города Африн, который находится на севере провинции Алеппо близ границы с Турцией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.

Также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на нарушения стабильности в САР, в которых Анкара обвиняет Дамаск.

В субботу в Анкаре состоялись российско-турецкие переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.





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