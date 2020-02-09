Китай благодарен России за помощь в борьбе с эпидемией

Правительство Китая поблагодарило Россию за помощь в борьбе с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Как рассказали ТАСС в воскресенье в МИД России, признательность была выражена во время передачи гуманитарной помощи в городе Ухань. Транспортный Ил-76 МЧС РФ доставил в Китай партию лекарств и средств индивидуальной защиты общим весом более 23 тонн.
Коронавирус распространился на 24 страны. Число заболевших в Китае превышает 37 тысяч, 810 человек скончались.
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