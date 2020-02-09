Эксперты назвали лучше бюджетные игровые клавиатуры 2020 года

Эксперты назвали лучше бюджетные игровые клавиатуры 2020 года

09.02.2020, 11:30, Разное

Эксперты назвали лучше бюджетные игровые клавиатуры 2020 года стоимость до 100 долларов. Все они подойдут как заядлым геймерам, так и начинающим.
Неоспоримым лидером названа Logitech G413 Carbon с подсветкой. Главной отличительной особенностью именно этой гарнитуры является прочный корпус из алюминиево-магниевого сплава, позволяющий выдержать несколько ударов в случае очень напряжённых противостояний. Также, несмотря на механические переключатели, они не отличаются фирменным звуком клавиш и являются очень тихими. Для удобства пользования есть возможность настроить диапазон F1-F12 на нужные функции или программы. Финальным аккордом стал игровой режим, отключающий назойливую кнопку Win, исключая случайное сворачивание игрового окна. Цена за такую клавиатуру — 64 доллара.

Второй в списке следует Aukey KM-G6. Она идеально подойдёт любителям традиционных механических клавиатур, так как её клавиши обладают характерным звуком. Они удобно расположены рядом друг с другом, что поможет сократить время при наборе текста не только в играх, но и при работе с обычными документами. Имеется девять режимов подсветки, а цена — всего 40 долларов. Второе место ей присудили именно из-за громкости, так как не каждому геймеру придётся по вкусу столь характерный и выразительный звук.

Третьей названа Razer Cynosa Chroma. Тихая мембранная клавиатура за 44 доллара прекрасно справляется со своей задачей и имеет функцию настройки клавиш через Shift. Ближе к концу оказались два беспроводных варианта: Logitech G613 Wireless и Corsair K57 RGB Wireless. В первом случае подсветка отсутствует в угоду экономии энергии, а вот вторая обладает ею и заряжается путём подключения зарядного устройства. В конце красуется водонепроницаемая Redragon K561 Visnu, доступная для покупки всё за те же 40 долларов.



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